Tunisie: Un pari sans grands risques

Le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) est désormais constitué de 21 pays,… Plus »

En se présentant à l'ARP pour défendre «son» ministre de l'Intérieur, Youssef Chahed s'offre l'opportunité d'un dialogue avec les députés qui lui permettra de défendre son dossier auprès des vrais décideurs du destin des chefs de gouvernement, sachant que de nombreux députés nidaïstes affirment l'appuyer et lui faire confiance. En plus de l'appui officiel d'Ennahdha qui pèse près de 70 voix solidaires.

Cette démarche rejoint la détermination qu'il ne cesse d'afficher, ces derniers mois, quant à son programme de réformes et dans ses contacts stratégiques avec les Européens et en Afrique en vue de relancer des partenariats acquis ou d'en engager de nouveaux promis à un succès prometteur.

D'un autre côté, en affirmant soumettre rapidement au vote de l'ARP le ministre désigné, il compte se présenter en tant que chef de gouvernement sûr de ses résolutions, qui accorde peu de cas au brouhaha alentour et aux mille mises en cause l'incriminant.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.