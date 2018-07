Tunisie: Faut-il supprimer le poste de juge d'instruction ?

Le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) est désormais constitué de 21 pays,… Plus »

Cependant, en Tunisie, est-ce raisonnable de procéder à une suppression immédiate du poste de juge d'instruction ? La question fait aujourd'hui débat au sein d'une commission chargée de la réforme de la justice relevant du ministère. Supprimer ce poste revient à faire confiance aux investigations préliminaires menées par la police judiciaire. Or, aujourd'hui, et malgré la réforme du code pénal, cette confiance n'est pas encore rétablie.

«Les systèmes judiciaires les plus efficaces dans le monde n'ont pas de juge d'instruction, il faut renforcer le ministère public et lui donner un rôle accru», avait-il déclaré lors de l'interview accordée à La Presse. En Italie, en Allemagne, au Portugal, ou aux Pays-Bas, la fonction de juge d'instruction fait désormais partie du passé.

Convaincu qu'une justice équitable, c'est aussi une justice qui rend des jugements dans des délais raisonnables, le ministre de la Justice propose la suppression du poste de juge d'instruction et le renforcement du ministère public. D'ailleurs, il s'agit d'un droit constitutionnel consacré par l'article 108 qui dispose que «toute personne a droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable». C'est le cas au Portugal où, depuis 1987, le ministère public, qui jouit de l'autonomie totale inscrite dans la Constitution en 1992, détient toutes les étapes qui précèdent le jugement.

En fait, l'instruction menée par un juge d'instruction est nécessaire dans presque toutes les affaires. Le Code de procédure pénale dispose dans son article 47 que «l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit et de contravention». Or, même en matière de délit et de contravention, les procureurs de la République ont tendance à surqualifier les faits et s'en remettent au juge d'instruction. Résultat des courses : des piles de dossiers s'entassent sur les bureaux des juges d'instruction. Ces derniers sont vite submergés. «Le même juge d'instruction se retrouve à instruire une grosse affaire d'assassinat ou de corruption et, en même temps, une banale affaire d'article diffamatoire dans la presse», nous confie un haut cadre du ministère de la Justice aujourd'hui à la retraite.

Disposant de larges pouvoirs, le juge d'instruction instruit les procédures pénales et s'assure de la véracité des faits reprochés. Pour ce faire, il interroge les suspects, et recourt à des confrontations entre les différentes parties impliquées dans l'affaire. Le juge d'instruction peut également ordonner des perquisitions ou encore la saisie de pièces à conviction. A la lumière de ces éléments qu'il réunit, le juge d'instruction émet des mandats d'arrêt, des mandats de dépôt ou des mandats d'amener. Les détentions préventives, la prolongation de la durée de détention, la libération ou le refus de libération provisoire, ou la décision de clore les investigations, c'est encore lui. Autant dire que tout, absolument tout, passe par le juge d'instruction.

