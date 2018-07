Afrique: Cybermenaces - L'UIT et Global Cyber Alliance unissent leurs forces

L'UIT et Global Cyber Alliance ont signé le 9 juillet une déclaration commune afin de coopérer en faveur d'une société de l'information plus sûre et plus sécurisée.

Au titre de l'accord, les deux organisations étudieront la possibilité de mettre au point des mécanismes, des outils et des services pour aider les Membres de l'UIT à améliorer leur niveau de préparation et leur capacité de réaction face aux cybermenaces.

«Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'engagement de longue date de l'UIT en faveur de la cybersécurité», a déclaré le Secrétaire général de l'UIT, Houlin Zhao.

«Grâce à notre travail, de plus en plus de gens à travers le monde ont accès à l'économie numérique chaque jour. Nous devons nous efforcer de garantir qu'il s'agit d'un environnement sûr et sécurisé dans l'intérêt de tous. Cette initiative conjointe innovante permettra de faire d'importants progrès en ce sens».

Le Directeur du Bureau de développement des télécommunications, Brahima Sanou, et le Président et Directeur général de Global Cyber Alliance, Philip Reitinger, ont signé la déclaration.

«La cybersécurité continuera de constituer un défi de taille à mesure que nous utilisons des technologies telles que l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. L'incidence pourrait aller bien au-delà d'un simple piratage ou de la violation de données», a dit Sanou.

«Comme pour la plupart des questions relatives aux TIC, la solution est souvent indissociablement liée au problème. Je suis heureux de constater que cette coopération s'ajoute à notre collaboration en cours avec des parties prenantes du secteur des TIC afin de travailler ensemble pour créer un environnement favorable pour l'avenir».

«Le partenariat avec l'UIT offre à Global Cyber Alliance l'occasion d'apporter des solutions qui réduiront les cyberrisques dans le monde.

La collaboration avec l'UIT étend notre champ d'action dans le monde entier, ce qui nous permet de faire avancer nos initiatives et de donner plus d'ampleur à ce que nous faisons", a dit Reitinger. «Je me réjouis à l'idée de faire évoluer notre relation avec l'UIT et d'établir des domaines de coopération mutuelle qui profiteront à la société».

Instaurer la confiance et la sécurité dans l'utilisation des télécommunications/TIC est l'un des objectifs du Secteur du développement des télécommunications de l'UIT (UIT-D), approuvé par la Conférence mondiale de développement des télécommunications de 2017 (CMDT-17).

Cet objectif vise à renforcer la capacité des Etats Membres d'échanger efficacement des informations, de trouver des solutions et de lutter contre les menaces en matière de cybersécurité ainsi que d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des capacités au niveau national.