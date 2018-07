Afrique: CAF Ligue des Champions - ES Sétif - Une victoire pour espérer

L'Entente joue gros en déplacement à El Jadida, ce vendredi dans le cadre de la 4ème journée de la Ligue des Champions africaine. Dix jours après avoir battu la formation marocaine à Sétif, l'Aigle Noir doit confirmer ce soir.

Si les hommes de Taoussi veulent aller loin dans la compétition africaine, ils doivent réaliser un résultat positif en terre marocaine. Les Sétifiens, se sont relancés dans la course à la qualification au prochain tour de la CAF Ligue des Champions en arrachant cette dernière victoire, après deux revers de suite enregistrés, respectivement, face au TP Mazembe et le MC Alger.

« On s'attend à un match difficile devant une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer et qui a laissé une bonne impression au match disputé mardi dernier à Sétif. Je pense que tout va se jouer sur des détails. C'est un match à grand enjeu pour les deux équipes puisque le perdant sera peut-être hors course à la qualification au prochain tour. Nous, de toutes les manières, notre objectif est d'essayer d'enregistrer un bon résultat et conforter nos chances pour la qualif' aux quarts de finale, » a confié le joueur de l'ES Sétif, Bakir, dans des propos relayés par competition.dz.

L'Aigle Noir a fini par prendre son envol dans cette Ligue des Champions, cependant, cette première victoire, sous l'ère du coach le Marocain Rachid Taoussi (engagé au début du mois de juin dernier) n'a pas été une partie de plaisir pour les Sétifiens. La rencontre de ce soir ne sera pas une partie de plaisir. Mais motivé, l'Entente se sent capable d'aller surprendre le Difaâ El-Jadida sur sa pelouse.

« Nous nous sommes bien préparés et on espère que nos efforts seront récompensés. Je pense que notre équipe a démontré à plusieurs reprises qu'elle a les possibilités de frapper là où personne ne l'attendait. Si on parvint à reproduire la prestation de mardi et avec la volonté et la détermination, je pense qu'on pourra surprendre cette équipe marocaine et revenir à la maison avec le gain du match », a ajouté le joueur sétifien.