Afrique: CAF Ligue des Champions - L'Etoile Sportive du Sahel à un pas des quarts

Les dirigeants des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) réunis en sommet à… Plus »

Au terme de la 3e journée de la Ligue des Champions, l'Etoile du Sahel occupe la tête du classement de son groupe avec 7 pts, après deux victoires et un nul, suivi de Mbabane Swallows (4 pts), Primero de Agusto et de Zesco United (2 pts).

Chiheb Ellili a assuré que l'Etoile « va jouer avec le même sérieux tout en essayant de combler quelques lacunes qui s'expliquent par un manque de compétitivité après 1 mois et 3 semaines de préparation. Le match de vendredi ne sera pas une formalité, mais l'Etoile peut la rendre moins ardue si elle jouera avec le même état d'eprit positif », a indiqué le coach de la formation sahélienne qui s'est réjoui de l'absence de blessures dans les rangs de son équipe tout en annonçant le retour du défenseur Ammar Jemal et de l'ailier droit Al Khali Bangoura

Cependant, l'entraîneur de l'ES Sahel, Chihel Ellili ne veut pas s'enflammer. « L'Etoile a jusqu'ici bien entamé la campagne de la Ligue des champions avec un nul et deux victoires ce qui lui vaut de prendre seul la tête de son groupe après avoir battu la formation de Swaziland sur sa pelouse, s'est félicité le nouvel entraîneur du club de Sousse. Mais même si notre victoire semble facile pour certains, le match au Swaziland a montré que Mbabane Swallows a les moyens de surprendre son adversaire et nous nous attendons à une mission difficile en match retour à Sousse », a-t-il ajouté.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.