Burkina Faso: Fasofoot - Cheick Djibril Ouattara, sacré Sabot d'or 2018

En plus de s'ouvrir aux pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à cette édition, le Sabot d'or 2018 a ouvert une fenêtre à travers la sensibilisation sur les bonnes pratiques en termes de sécurité routière.

C'est ainsi que des personnes influentes dans le sport et dans la société ont été identifiées et fait ambassadeurs Sabot d'or, pour aider et accompagner le commissariat général du Sabot d'or pour la sensibilisation sur le civisme dans la circulation routière. Il s'agit de Bouraima Maiga, directeur sportif du centre de formation Salitas ; de Alino Faso, communicateur, présentateur de spectacles et de cérémonies et activiste sur les réseaux sociaux et Raïssa Compaoré, journaliste à la radio la Voix du parlement et activiste sur les réseaux sociaux.

Une démarche qui a été très appréciée par Adama Kanazoé, conseiller spécial à la présidence du Faso et parrain de cette édition. Pour lui, c'est la preuve que la jeunesse burkinabè est consciente et prend son destin en main. «C'est le lieu pour moi d'inviter les décideurs et les partenaires à accompagner de telles initiatives des jeunes», a lancé le conseiller. Adama Kanazoé s'est dit également ému par le fait que des jeunes journalistes sportifs reconnaissent les mérites de leurs ainés à travers des prix. «Cela démontre que la transition générationnelle se fait déjà dans le milieu sportif», a ajouté M. Kanazoé.

Le monde sportif n'a pas marchandé sa présence

Mais il n'a pas été facile pour le bébé Sabot d'or de voir le jour. L'arbre ne cachant pas la forêt, Issiaka Ilboudo, son promoteur, s'est dit rassurer par les propos du parrain. «Ça a été très dur pour nous de mobiliser les ressources financières mais croyant en la pertinence de notre initiative, nous avons tenu jusqu'au bout pour honorer les meilleurs acteurs du monde sportif», confie M. Ilboudo. Issiaka Ilboudo qui envisage grand pour la prochaine édition, appelle les partenaires étatiques et non étatiques à soutenir l'évènement. Il faut noter que le maillot floqué du nombre de but marqué par Cheick Djibril Ouattara, meilleur buteur du Fasofoot 2018 a été acheté à 150.000 FCFA. Un maillot tout en or que le lauréat et l'acquéreur ont apprécié à sa juste valeur.

Palmarès Sabot d'or

Sabot d'hommage : feu Yorou Saidi, fervent supporters des Etalons et de l'ASFA Yennenga

Sabot d'honneur : Siriki Dramé, journaliste sportif à la RTB/Radio

Sabot d'honneur : Victorien Marie Hien, journaliste sportif à la RTB/Télé

Sabot d'honneur : Paul Kouka Gasbéogo, journaliste RTB/Radio rurale

Sabot d'honneur : Antoine Bationo, journaliste sportif aux éditions le Pays

Sabot d'honneur : le Club des observateurs de football

Ambassadeurs Sabot d'or : Bouraima Maiga, directeur sportif du centre de formation Salitas

Ambassadeur Sabot d'or : Alino Faso, communicateur, présentateur de spectacles et de cérémonies et activiste sur les réseaux sociaux

Ambassadeur Sabot d'or : Raïssa Compaoré, journaliste à la radio la Voix du parlement et activiste sur les réseaux sociaux

Sabot de la meilleure attaque du Fasofoot : ASFB (38 buts)

Sabot de la meilleure défense du Fasofoot : ASFB (18 buts encaissés)

Sabot de l'innovation et de la créativité : SALITAS FC

Sabot du meilleur buteur du Fasofoot 2018 : Cheick Djibril Ouattara de l'ASFB (15 buts)

Sabot du meilleur intermédiaire sportif (agent de joueur) : Bouraima Maiga, directeur sportif du centre de formation Salitas

Sabot du meilleur joueur burkinabè de l'espace CEDEAO : Amed Simba Touré (Asec Mimosas)

Sabot du meilleur joueur étranger du Fasofoot : Cyrille N'Guessan Koffi (ASFA Yennenga)

Sabot du meilleur gardien du Fasofoot 2018 : Aboubacar Sawadogo (RCK)

Sabot du meilleur espoir : Vital Ouédraogo (Salitas FC)

Sabot du meilleur entraineur du Fasofoot 2018 : Orcar Barro (ASFB)

Sabot d'or 2018 : Cheick Djibril Ouattara