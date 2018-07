Cameroun: Obsèques de l'ambassadeur du Sénégal - Emouvants adieux

« J'ai connu un homme heureux, entouré des siens, de son épouse, ses enfants, respecté et aimé de ses collègues. Un homme sage et fidèle », a dit avec émotion Mgr Juliot Murat.

Dans cette atmosphère froide, le Cameroun a su donner du baume au cœur à la nombreuse colonie sénégalaise qui a fait le déplacement de la morgue, mais surtout à Mme Badji et les enfants. Le représentant du chef de l'Etat, le ministre délégué auprès du MINREX, Adoum Gargoum, présent, accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement et la délégation du volet diplomatique du Cercle des amis du Cameroun (CERAC).

On se parlait en silence hier à l'Hôpital général de Yaoundé. Seulement à travers les regards. Dans cette expression des yeux, l'inévitable émotion. La grande effigie de S.E Vincent Badji au pied du cercueil couvert du drapeau sénégalais, semblait en rajouter.

