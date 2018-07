Cote d'Ivoire: Humour - La 9e édition du Festival international du rire d'Abidjan lancée

Après sept ans d'interruption, le Festival international du rire d'Abidjan (Fira) revient avec de nouvelles ambitions afin de reprendre sa place d'espace de rencontres et d'échanges entre humoristes d'une part, et d'autre part servir d'espace d'expression où se rencontrent diverses créations et populations.

C'est autour du thème « Humour et développement durable en Afrique » que va se tenir du 3 au 5 août, au palais de la culture Bernard Dadié de Treichville, le 9e Festival international du rire d'Abidjan (Fira). Le lancement de l'évènement a eu lieu le 25 juillet, à l'Institut Goethe à Cocody-Mermoz.

A cette occasion, le promoteur, Dolo Adama dit Dahico a donné les grandes lignes qui se résument en trois grands spectacles différents les uns des autres. « Le Festival débute le 3 août par le spectacle intitulé "la nuit du One man show". Le deuxième jour est réservé au spectacle intitulé le "Maquis le Doromikan chez Dahico". Et le troisième spectacle est intitulé "l'après-midi des nouveaux talents (Visite à La Haye)», a-t-il détaillé.

Une quarantaine d'humoristes nationaux, notamment Agalawal, le Mareshal Zongo, le Magnific, Akowé et des internationaux tels Moussa Ouédraogo du Burkina Faso, Yoro Diakité du Mali et Thérèse N'diaye de la Guinée prendront part à cette fête du rire.

Les spectacles auront lieu les 3 et 4 août à 20 heures et le dimanche 5 août à 17 heures.

Le premier spectacle mettra en scène un président Dictateur bien aimé qui n'a pas ri depuis six mois. Inquiets, ses proches ont fait venir de grands orateurs et experts en humour pour redonner le sourire et le rire au premier chef de la République du Doromikan. Ce, en présence d'un procureur et d'une armée. Vont-ils réussir à arracher le rire au président dictateur ? La suite est à savoir le 3, 4 et 5 août à la fête du rire où qui ira, rira !

Il faut, par ailleurs, noter que le Fira est créé le 19 septembre 2003. Il réunissait chaque année, de 2003 à 2010, des créations d'humoristes nationaux et internationaux. Selon le promoteur, il a été interrompu depuis 2010 à cause de la crise que le pays a connue.