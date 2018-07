Togo: Lomé et Cotonou s'activent pour une solution commune

N'étant pas le seul redevable à l'Etat nigérian, le Togo toujours par le biais de son ministre des Mines et de l'Energie aurait aussi pris langue avec son homologue du Bénin, pour une solution commune pouvant aider à éviter la crise qui pourrait plonger les populations de ces deux pays dans le noir. Des informations données par le ministre Ably-Bidamon, il y a eu une séance de travail qui « a engagé des solutions efficaces et qui vont permettre d'ici à la fin de ce mois de juillet d'éponger d'une manière consistante l'échelle de leur devoir ». Ce fut le 24 Juillet dernier à Cotonou.

Des informations reçues, suite à la menace du Ministre nigérian de l'énergie Badatunde Fashola au mois de Juin dernier, le ministre togolais des Mines et de l'Energie, Marc D. Ably-Bidamon a multiplié des rencontres qui s'avèrent harmonieuses et fructueuses avec la Direction de l'énergie et la CEET, ainsi que l'équipe de la CEB, pour envisager collégialement la solution à apporter au problème qui a conduit au non-paiement des factures de l'Etat nigérian et voir dans quelle mesure réparer le tort.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.