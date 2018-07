Afrique de l'Ouest: Les Eglises Evangélique et Méthodiste craignent pour « un sentiment de défaitisme et de fatalisme »

Encore quelques jours et les chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO et de la CEMAC seront en Sommet à Lomé, la capitale togolaise qui se pare déjà aux couleurs des drapeaux des pays invités.

Outre le sujet principal de ce sommet, les pays de CEDEAO pour leur part se retrouveront le lendemain, soit le 31 Juillet en sommet devant débattre entre autres sujets du dossier de la crise togolaise et sortir une feuille de route de sortie de crise à soumettre aux protagonistes. Si les parties retiennent leur souffle alors que la C14 était hier allée à la rencontre du président ghanéen facilitateur dans cette crise, et que Gilbert Bawara, pour le compte du gouvernement, selon certaines informations, vient de boucler une tournée qui avait pour objectif de préparer les décisions, les hommes de Dieu sont toujours préoccupés par la suite de cette feuille de route qui en sortira.

C'est le cas des responsables des Eglises Evangélique et Méthodiste qui à la faveur d'un appel pastoral viennent de donner une nouvelle fois leur avis. S'ils considèrent ce sommet de la CEDEAO comme une occasion rêvée pour formuler des recommandations qui aideront à une sortie de crise au Togo, ils veulent mettre en garde sur les conséquences néfastes que peuvent engendrer une non-prise en compte des aspirations profondes des Togolais.

« Notre crise qui n'a que trop duré doit trouver son épilogue. Car, le lot des souffrances qu'elle continue d'engendrer peut occasionner un sentiment de défaitisme et de fatalisme qui déboucherait sur un manque de confiance en la capacité du peuple togolais à prendre son destin en main afin de se sortir de l'abîme où il se trouve, ou bien un sentiment de révolte et de désespoir qui s'exprimerait à travers la violence du désespoir, une violence incontrôlée et aveugle... », pouvait-on lire dans ce appel pastoral dont nous vous proposons la lecture de l'intégralité...