Afrique de l'Ouest: Ce qu'il est allé faire à Conakry, Abuja, Abidjan et Accra

Ce sont bien les quatre capitales des pays de l'Afrique de l'Ouest citées en titre de cet article qui ont reçu la visite ces derniers jours du ministre togolais de la Fonction publique, également point focal du gouvernement togolais et cadre du parti au pouvoir UNIR, Gilbert Bawara.

Si cette tournée qui a eu lieu à quelques jours des Sommets de l'UEMOA, du sommet conjoint CEDEAO-CEEAC et de la rencontre des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, peut donner des à réfléchir dans les Etats-majors des parties protagonistes de la crise togolaise, surtout que le dernier de ces rencontres (celle de la CEDEAO), devra accoucher d'une feuille de route pour une sortie de crise au Togo, le ministre Bawara, se confiant à nos confrères de Savoirnews a donné des pistes sur l'objectif de cette tournée.

« Il se comprend, qu'au regard de l'importance et de la portée de ces événements (allusion faite au sommet conjoint CEEAC-CEDEAO, la réunion des chefs d'États et de gouvernement de l'UEMOA (dont le président en exercice est le chef de l'État ivoirien, ndlr), il y ait des consultations et des concertations avec les capitales de la sous-région pour un parfait déroulement et une bonne préparation des décisions attendues, y compris celles touchant à la situation dans notre pays », a-t-il indiqué. Aussi, ajoute-t-il que ce « genre de tournées et de missions relève de l'ordinaire ».

Une chose est les décisions qui sortiront de ces travaux, une autre est la réussite de ces rendez-vous. D'après le ministre Bawara, « tout le gouvernement est mobilisé et à pied d'œuvre pour la réussite de ces rencontres », et poursuit-il, tout convaincu, « que les Togolais éprouvent une immense fierté ».

Pour rappel, les 30 et 31 Juillet 2018, Lomé la capitale togolaise accueillera donc la réunion des chefs d'États et de gouvernement de l'UEMOA, le sommet conjoint CEDEAO-CEEAC et de la rencontre des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO le sommet conjoint CEEAC-CEDEAO.T228

