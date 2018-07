Mali: Présidentielle - Dernière journée sur le terrain pour les candidats

Pour le professeur Niagaly, juriste constitutionnaliste, rien dans la loi électorale et dans la Constitution ne prévoit le cas d'une contestation par les candidats à l'élection du fichier électoral. Et les chances que cette démarche aboutisse d'ici 48 heures semblent plutôt illusoires.

Parmi les sujets sur la table : il y a donc bien sûr, la contestation du fichier électoral, une demande d'éclaircissement sur le taux de retrait des cartes d'électeurs qui atteint des records dans des zones où l'insécurité reste forte et puis il y a les pratiques frauduleuses qui se mettraient en place, selon l'opposition. On parle notamment d'achats de cartes d'électeurs que les fraudeurs pourraient ensuite utiliser au moyen d'une fausse procuration.

