Algérie: Libertés religieuses - Messahel met en exergue les garanties offertes par la Constitution et les lois algériennes

"C'est dans cette logique et à cette fin que s'inscrivent les politiques, stratégies, programmes d'action et initiatives mis en œuvre par l'Etat algérien. La tolérance, la modération, le dialogue, la négociation, l'inclusion, l'égalité des chances et des opportunités, la justice sociale, la concorde civile, la réconciliation nationale et le vivre ensemble en paix sont, à cet égard, les vecteurs porteurs de cette démarche que l'Algérie s'est choisi pour asseoir durablement la paix, la sécurité, la fraternité et l'égalité entre tous ses citoyens", a conclu M. Messahel.

Il a précisé que "les lois algériennes sont conformes dans leur énoncé aux engagements internationaux pris par l'Algérie et à leurs dispositions relatives à l'exercice de la liberté de religion, en accordant un traitement légal à la religion musulmane et aux autres religions".

Il a tenu à souligner que la réunion de Washington "intervient dans un contexte international marqué par la montée des intolérances de toutes natures, par la xénophobie, l'islamophobie et un amalgame dévastateur entre la religion musulmane et le fléau du terrorisme".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.