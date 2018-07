Afrique: JAJ-2018 (sports boules) - La Raffa à l'honneur, en garçons et en filles

Les trois autres médailles d'argent algériennes de la journée ont été remportées par les athlètes de la pétanque, en tir de précision (garçons et filles) et en relais mixte Lyonnaise.

Les médailles de bronze de la Raffa (garçons) ont été remises à Khalil Jlassi (Tunisie) et Yassine Ouinaksi (Maroc), alors qu'en filles, elles sont revenues à Aatif Israa (Egypte) et Dounia Aitoutouhen (Maroc).

Les médailles en vermeil ont été l'œuvre des simples Raffa (garçons et filles), remportées par Mohamed Djedid devant son compatriote Moumen Kherraz et Djihad Boukermafa, vainqueur en finale contre une autre algérienne, Benabdelkader Amel.

ALGER- Les sports-boules ont offert à l'Algérie huit médailles (deux or et six argent), lors des finales disputées jeudi au Complexe Ahmed- Ghermoul (Alger-Centre), pour le compte de la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) devant se clôturer samedi.

