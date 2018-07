Afrique: L'Etoile du Sahel avec le même allant

L'Etoile Sportive du Sahel file vers la qualification au prochain tour de la Ligue africaine des champions. Le représentant tunisien (avec l'Espérance Sportive de Tunis) pourrait même assurer sa "qualif" en quart de finale dès ce soir en cas de victoire devant les Swazis de Mbabane Swallows et d'un nul tout à l'heure entre Zesco United (Zambie) et Primeiro de Agosto (Angola).

Facile vainqueur (3-0) le 17 juillet en déplacement contre les Swallows, grâce à des buts de Karim Awadhi et Maher Hannachi, ses dernières recrues au mercato de l'été 2018, et un troisième but d'Amine Chermiti, l'Etoile ne veut pas rater cette aubaine pour prendre le large dès cette 4e journée de la poule D.

L'entraîneur Chihab Ellili, qui a débarqué cet été à Sousse appelle les siens à la plus grande prudence afin d'éviter toute démobilisation. " Nous devons évoluer avec le même état d'esprit, le même équilibre et la même agressivité qu'au match aller", a-t-il insisté lors de la conférence de presse d'avant-match. "Il y a une dizaine de jours, nous n'avons pas cherché à limiter les dégâts ou à marquer un round d'observation. Pourtant, l'adversaire n'était pas facile à manier. Seulement, nous ne lui avons pas laissé la liberté de s'exprimer. Possession de la balle, équilibre et gestion intelligente de l'effort: voilà les clés du succès".

Ellili, qui récupère le défenseur central Ammar Jemal et l'attaquant de couloir guinéen Alkhali Bangoura, absents au match aller pour suspension (2e carton jaune) reconnaît que son effectif a besoin de correctifs car il en est encore en phase de préparation de la nouvelle saison qui démarre en Tunisie le 17 août prochain.

"Nous n'avons que sept semaines de préparation dans les jambes. A coup sûr, ce match ne sera pas facile, prévient l'ancien coach du CS Sfaxien et du Club Africain. Nous avons encore besoin d'un avant-centre de métier que nous allons chercher sur le marché africain".

En effet, le défenseur central malien Omar Konaté n'entre plus dans les plans du staff étoilé. Il sera cédé afin de permettre ce recrutement et de respecter le quota des trois joueurs étrangers observé au championnat de Tunisie.

L'Etoile du Sahel, qui vient d'engager la jeune pépite du CA Bizertin, Firas Belarbi, a disputé samedi 21 juillet à Sousse un match amical de préparation pour la deuxième manche contre Mbabane. Elle a concédé le nul (0-0) devant le club de L1 algérienne, Chabab Ahly Bordj Bou Arreridj.