Algérie: Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté à Tébessa (MDN)

ALGER,- Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté jeudi à Tébessa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a arrêté, le 26 juillet 2018 à Tébessa/5eRégion militaire, un élément de soutien aux groupes terroristes", note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Ouargla et Biskra/4eRM, cinq (05) narcotrafiquants et deux (02) contrebandiers et saisi 60 kilogrammes de kif traité et un camion chargé de 16,6 quintaux de tabac, alors que d'autres détachements ont appréhendé, à Tamanrasset et In Guezzam/6eRM, sept (07) contrebandiers et saisi 3,685 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage".

D'autre part, des détachements de l'ANP "ont mis en échec lors de diverses opérations menées respectivement à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5eRM, des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à 11791 litres, alors que des Garde-côtes ont déjoué, à Annaba, des tentatives d'émigration clandestine de 30 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale", ajoute le communiqué.