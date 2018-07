Seychelles: L'Hotel H Resort aux Seychelles reconnu pour ses initiatives vertes

Les propriétaires d'animaux de compagnie doivent être plus conscients de l'état de leurs animaux et… Plus »

Selon le ministre Dogley, même si le ministère fait un excellent travail de sensibilisation à l'importance de la durabilité dans l'industrie du tourisme, il y a beaucoup de travail pour convaincre même les plus petits établissements de se joindre à la cause.

Il a ajouté qu '"il est nécessaire que des reconnaissances comme celles-ci menées par le gouvernement local reflètent la détermination et les efforts des entreprises comme nous à être responsables envers nos partenaires et la nation dans laquelle nous opérons."

L'hôtel, qui a ouvert ses portes en 2015, est également l'une des seules grandes entreprises aux Seychelles à avoir son propre composteur alimentaire qui recycle les déchets de cuisine et de gaspillage alimentaire puis les réutilise pour entretenir ses jardins luxuriants. Il a également son propre mini jardin pour les épices et les herbes et recycle le plastique, les canettes et les bouteilles en verre en incitant son personnel à contribuer à l'acte.

Le H Resort Beau Vallon Beach, au nord de l'île principale de Mahé, dispose de 55% de couverture végétale, qui est prise en charge par une équipe de jardiniers et de paysagistes experts. Un lagon naturel qui traverse la propriété est également entretenu et surveillé par l'équipe de l'hôtel en collaboration avec les agences locales.

