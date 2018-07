Afrique: 21ème édition des championnats d'Afrique d'athlétisme d'Asaba - Le Sénégal engage 20 athlètes

20 athlètes dont 8 dames et 12 hommes sont appelés à défendre les couleurs du Sénégal lors des championnats d'Afrique d'athlétisme prévus du 1er au 5 août à Asaba (Etat du Delta) au Nigeria. Ils seront accompagnés par six encadreurs parmi lesquels, le président de l'instance fédérale Sara Oualy, le directeur technique national Pape Sérigne Dieng, trois entraineurs de sprint, sauts, haies et d'un médical.

L a Fédération sénégalaise d'athlétisme (FSA) a dévoilé la liste des athlètes devant représenter le Sénégal à la 21ème édition des championnats d'Afrique d'athlétisme qui se déroulera du 1er au 5 août prochain à Asaba au Nigéria. Huit femmes et douze hommes composent ainsi la liste. Parmi les Dames, on peut noter les sprinteuses Ndéye Amy Tall pour les épreuves du 100M 4X100M et 4X400M), Ndéye Arame Touré (100M, 200M, 4X100M et 4X400) et Fatou Faye (200M 400M 4X100M et 4X400) qui évoluent toutes à l'As Douane.

Dans cette sélection féminine également, on retrouve Nafi Mané (400M 4X400), seule dans la catégorie individuelle sans oublier Sangoné Kandji (Longueur et Triple saut) de Jaraaf. Fatou Diocou (Marteau), Adjia Arrete Ndiaye (100M Haies et 4X100M) et Gnima Faye (100M Haies et 4X100) qui sont des expatriées, font aussi partie de la sélection. En ce qui concerne la sélection masculine, le Sénégal va être représenté par Moulaye Sonko de l'Asfa (100M et 4X100M), de Henry Bandiaky de Dakar Université Club (4X100M) et d'Ibrahima Mbengue (400M Haies 4X400M) de l'As Douane.

Pour les épreuves de 4X400M, ce sont Frédéric Mendy, Djibrilou Malick Sy, tous les deux en provenance de l'As Douane et Ousmane Sidibé de l'Usg qui représenteront le Sénégal. Si dans le groupe des athlètes femmes, on retrouve trois expatriées, dans la sélection masculine, il y'en qu'un seul. Il s'agit de Djibril Nar Fall (800M et 4X400M). Louis François Mendy (110M Haies) évoluant à Eac, Amath Faye (Triple saut) de l'Us Ouakam, Amadou Sow (4X400M) de l'Asfa, Mamadou Fall Sarr (4X400M) de l'As Douane et Lamine Diallo (4X400M) du Cneps compléteront la liste des Hommes. En effet, il faut noter que lors de ce tournoi africain, les athlètes ne seront pas seuls dans la délégation sénégalaise.

Les encadreurs tels que le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Sara Oualy, le directeur technique national, Papa Serigne Diène, l'entraineur Sprint, Daouda Ndoye, l'entraineur Sauts, Lamine Ndao, l'entraineur haies, Adama Badji ainsi que le personnel médical seront également de la partie. Rappelons que lors des derniers championnats d'Afrique qui se sont déroulés à Durban en Afrique du Sud en 2016, le Sénégal avait remporté deux médailles, grâce à Amadou Ndiaye (médaillé d'argent sur 400 m haies) et Amy Sène, qui avait retrouvé sa couronne perdue en 2014 à Marrakech face sa «rivale» Laetitia Bambara du Burkina Faso. Jadis, un des fers de lance de l'athlétisme sous-régional, le Sénégal a perdu son lustre d'antan. Faire retrouver à notre pays ses lettres de noblesse, est un des plus gros challenges de la nouvelle équipe dirigeante avec à sa tête Sara Oualy qui a succédé à Momar Mbaye. Rendez-vous donc à Asaba dont les joutes sont aussi qualificatives de la coupe continentale.