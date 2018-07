Afrique de l'Est: Marché commun de la COMESA - La Tunisie et la Somalie admises

Le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) est désormais constitué de 21 pays, suite à l'admission de la Tunisie et de la Somalie lors du 20ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui s'est déroulé à Lusaka, en Zambie, a appris le journal de l'économie sénégalaise(LEJECOS).

Les procédures d'adhésion de la Tunisie au COMESA remontent au mois de janvier 2016 et la finalisation de l'accord portant sur l'adhésion a été achevée en octobre 2017. Avant son adhésion, la Somalie était membre de la Zone d'Echanges Préférentiels pour l'Afrique orientale et australe, prédécesseur du COMESA.

Cependant, elle avait échoué à faire la transition en raison de l'instabilité politique dans le pays. Avec leur adhésion, la Tunisie et la Somalie rejoignent également l'Accord tripartite COMESA-EAC-SADC, un accord de libre-échange triangulaire qui comporte, outre le COMESA, la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), soit presque la moitié des pays du continent.