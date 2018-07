Afrique: CAF Ligue des Champions - Le Difaâ Hassani Jadidi au pied du mur face à Sétif

La phase retour de la Ligue des Champions africaine s'annonce décisive pour le Difaâ Hassani Jadidi qui accueille l'Entente de Sétif ce vendredi au stade El Abdi à El Jadida. Derniers du groupe avec un tout petit point au compteur, les Jdidis doivent absolument remporter la partie pour rester en course.

Ce soir le DHJ jouera son va-tout car il y va de son avenir dans cette Ligue des Champions. Après s'être contentés lors de l'aller d'une seule issue de parité contre deux défaites, les Jdidis se trouvent désormais au pied du mur, bon derniers du groupe avec un tout petit point au compteur. Autrement dit, tout résultat autre que la victoire face à l'Entente de Sétif, ne fera en aucun cas les affaires des poulains d'Abderrahim Taleb.

Porté par l'euphorie jusqu'à la phase de groupes de la Ligue des champions, le Difaâ Hassani Jadidi est désormais en pleine tourmente et l'espoir d'atteindre les quarts de finale de la compétition suprême des clubs en Afrique ne tient plus aujourd'hui qu'à un fil. Pourtant, tout n'est pas encore perdu, car devant les hommes de Talib, l'adversaire du jour est à deux points et le MC Alger à 3 points. La première place du groupe semble promise au TP Mazembe, qui a fait le plein de points en remportant ses trois matchs de la manche aller.

Abderrahim Taleb a fait savoir qu'il connaît maintenant un peu mieux l'adversaire sétifien qui avait eu le dernier mot à l'issue de la troisième journée (2-1). Et d'ajouter que le groupe est conscient de l'importance de l'enjeu et qu'il est décidé à raviver ses chances de qualification. Il s'agit du match de la dernière chance pour le DHJ tenu de saisir à bon escient les moindres brèches afin de signer sa première victoire et de se repositionner dans ce groupe de la Ligue des Champions dominé par les Congolais du TP Mazembe, auteurs d'un sans-faute jusqu'ici (9 pts) et qui devront affronter en déplacement samedi le Mouloudia d'Alger.