Cote d'Ivoire: Murielle Ahoure forfait pour les championnats d'Afrique !

Depuis le 24 juillet, et jusqu'au 31 juillet courant, la Côte d'Ivoire reçoit une visite d'inspection de la… Plus »

La Côte d'ivoire pourra néanmoins compter sur marie José Ta Lou. La championne du monde en salle est en grande forme, trustant la tête du tableau de la Diamond League. Et chez les hommes, Ben Youssef Meité et Arthur Gue représentent également des chances sures de médailles.

« Vous avez du remarqué mon absence le dimanche dernier au meeting de Londres. En fait, j'ai dû me retirer de la course à cause d'une réaction allergique sévère qui m'a obligé à retourner en urgence aux États-Unis voir mon médecin afin d'évaluer la gravité et proposer un traitement approprié. Par la Grâce de Dieu, je me porte un peu mieux, j'ai juste besoin de prendre quelques jours de repos. Je ne pourrais malheureusement pas honorer mon rendez-vous des championnats d'Afrique. J'en suis vraiment désolée. Je souhaite bonne chance à tous mes compatriotes qui représenteront dignement notre Pays« , a écrit Ahouré sur sa page Facebook Officielle.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.