Maroc: Journée d'étude à Marrakech sur les contraintes et les perspectives du secteur oléicole et de l'huile d'olive

La Chambre de commerce, d'industrie et des services (CCIS) de Marrakech-Safi organise jeudi, à Marrakech une journée d'étude sous le thème "Le secteur oléicole et l'huile d'olive dans la région Marrakech-Safi : les contraintes et les perspectives".

Selon un communiqué de la CCIS, cette rencontre rentre dans le cadre des orientations de la CCIS visant à renforcer son rôle dans l'amélioration des services de sensibilisation et médiatique, rapporte la MAP.

Les travaux de cette journée porteront sur trois axes relatifs au "Volet administratif et juridique pour l'accès au secteur oléicole et de l'huile d'olives", "Les contraintes qualitatives et quantitatives liées aux produits du secteur des olives et de l'huile d'olive dans la région" et "La problématique de la commercialisation des produits du secteur oléicole et l'huile d'olive dans la région Marrakech-Safi".

Cette journée d'étude sera marquée par la participation de plusieurs établissements tels que l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), la Direction régionale d'agriculture à Marrakech, la Division de coordination et des affaires économiques relevant de la région et les opérateurs économiques du secteur représentés par la Fédération des industries des conserves et produits agricoles au Maroc et l'Association régionale des industriels de l'olive de conserves et l'huile d'olive dans la région Marrakech-Safi.

Les travaux de cette journée connaîtront également la participation de plusieurs entreprises opérant dans le secteur de l'huile d'olive et des spécialistes dans la gestion de ce domaine aux côtés d'acteurs de la société civile concernés par la production et la commercialisation des olives et de l'huile d'olive.

Cette journée d'étude sera sanctionnée par des recommandations, qui constitueront un pont entre les composantes du secteur oléicole pour surmonter les problèmes auxquels fait face ce secteur dans la région.