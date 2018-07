Sénégal: Enregistrement facile des entreprises, en dix minutes - Saint-Louis tient sa plateforme de l'e-rccm

Après Dakar, Thiès et Kaolack, Saint-Louis vient de disposer d'une plateforme électronique du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (E-RCCM). La cérémonie de lancement de cet outil d'enregistrement facile des entreprises a eu lieu hier, jeudi 26 juillet, lors de visite d'Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, Garde des Sceaux dans la ville tricentenaire.

C'est une visite qui aura duré près de cinq tours d'horloge dans la ville tricentenaire qu'est Saint-Louis. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, a procédé d'abord au lancement de la plateforme électronique du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (E-RCCM) qui permet maintenant, après Dakar, Thiès et Kaolack, à Saint-Louis de disposer de cet outil grâce auquel l'on pourra facilement enregistrer les entreprises. "L'enregistrement des entreprises se fera désormais en dix minutes. On peut enregistrer son entreprise et avoir ses papiers.

Et cela facilite évidemment les affaires et ça entre dans le cadre de l'amélioration du "Doing Business". Cela permet aussi à l'État d'avoir toutes les informations économiques pertinentes sur les entreprises pour mieux les accompagner et faire d'elles des acteurs du développement", précise le Garde des Sceaux qui révèle que cette plateforme est déjà effective. Le ministre de la Justice a ensuite saisi l'occasion pour effectuer une visite des services relevant de son département à savoir les juridictions. C'est ainsi qu'il s'est rendu tout à tour au Tribunal de grande instance, à la Cour d'appel et à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis.

A cette étape, le ministre de la Justice est allé voir exactement les conditions dans lesquelles vivent les concitoyens qui font l'objet d'une condamnation. "Là aussi, nous avons pu voir que les conditions de séjours des détenus sont dans l'ensemble très correctes. Nous avons vu que l'établissement pénitentiaire, bien que vieux car étant le premier au Sénégal, est bien tenu. Et là aussi nous avons noté avec beaucoup d'intérêts les préoccupations des détenus relativement, par exemple, à la libération conditionnelle, aux grâces et plus de célérité dans le traitement des dossiers notamment de l'appel", soutient le ministre. Ismaïla Madior Fall s'est rendu, par la suite, au niveau des services de l'éducation surveillée à la protection sociale (AEMO - Actions éducatives en milieu ouvert) avant de boucler sa tournée au niveau du chantier du Palais de justice de Saint-Louis. Une belle infrastructure qui, selon le ministre, sera le deuxième plus grand Palais de justice au Sénégal après celui de Dakar.

Ismaïla Madior Fall en a également profité pour se prononcer sur l'affaire Fallou Sène. A ce sujet, le ministre a rassuré que toutes les diligences sont prises aujourd'hui pour que cette affaire ait le traitement judiciaire qu'il doit avoir. Il a rappelé toutefois aux étudiants que le temps de la justice n'est pas souvent le temps des choses ordinaires, mais l'affaire est en cours et fait l'objet du traitement approprié. Ismaïla Madior Fall s'est, cependant, gardé de commenter sur l'affaire Khalifa Sall.