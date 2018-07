Ile Maurice: Teeluckdharry - «Je demanderai une Judicial Review du rapport de Lam Shang Leen»

Sanjeev Teeluckdharry s'appesantit sur les «unsolicited visits» qui lui sont reprochés. «Mo'nn al get mo klian mwa. Tou let mo éna. Tou let inn posté par prizonié.» D'ajouter que les services pénitentiaries sont en possession de ces données. Ce qui lui fait dire que «la commission aurait dû bien vérifier avant de parler de unsolicited visits».

«Le rapport contient certaines remarques sur mon travail d'avocat. Ces remarques ne sont pas fondées et je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont le travail a été fait», martèle Sanjeev Teeluckdharry. Raison pour laquelle «mo pou fer enn judicial review pou clear my name».

Il conteste les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur la drogue à son égard. Et compte faire une demande de révision judiciaire. Annonce de Sanjeev Teeluckdharry, face à la presse, ce vendredi 27 juillet. Plus tôt, il avait démissionné en tant que Deputy Speaker dans le sillage de la publication du rapport.

