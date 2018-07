Sénégal: Agence de presse sénégalaise (Aps) - Les travailleurs en grêve, aprés...

L'Agence de presse sénégalaise (Aps) risque d'être paralysée les jours à venir. Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction hier, jeudi 26 juillet, la section Synpics de l'Aps informe avoir déjà déposé un préavis de grève, à compter du 24 juillet, et qu'elle entend respecter à la lettre le délai d'expiration.

Les travailleurs de l'Aps réclament la «prise de mesures urgentes devant sauver la structure et dénoncent le mode de gestion qui met en péril, de jour en jour, la première agence publique d'information d'Afrique francophone, aujourd'hui à l'agonie». Selon le document, «depuis janvier, et la décision du Chef de l'Etat en Conseil des ministres d'accélérer le processus de modernisation de l'Aps, seule la Direction du Secteur Parapublic du ministère des Finances s'active, à travers une sous commission interministérielle, à concrétiser cette directive. La tutelle technique, à part deux réunions de prise de contact, n'a jusqu'ici pris aucun acte allant dans le sens d'abréger la souffrance des travailleurs».

A en croire le secrétaire général de la section Synpics de l'Aps, Ahmadou Bamba Kassé et Cie, «la Direction de l'entreprise, quant à elle, fait dans la stratégie du pourrissement et d'une gestion clientéliste, gaspillant les maigres ressources dont dispose l'Aps qui est dans une situation déficitaire de fait». Pis, ajoutent les travailleurs, «aucun des engagements pris par le directeur, le 18 janvier dernier, au cours d'une séance de conciliation à la Direction du Travail et de la Sécurité Sociale (Dtss), n'a fait l'objet d'une quelconque progression». Ils dénoncent également «l'absence de ressources», les «largesses clientélistes qui ont mis en péril la maison», les «recrutements intempestifs de contractuels».

Sur ce, la section Synpics de l'Aps en veut pour preuve, «la décision unilatérale de rompre abusivement les contrats en cours, mettant ainsi de force en congé, 44 collaborateurs au titre de correspondants, prestataires et stagiaires». Loin d'épuiser la longue liste des maux qui gangrènent l'Aps, les travailleurs ont fait savoir que «quarante-quatre (44) pères et mères de famille se retrouvent du jour au lendemain sur le paillasson, du fait notamment que la moitié d'entre eux ont obtenu des contrats sur une base purement clientéliste». Non sans relever «les lignes téléphoniques coupées, un problème d'Internet récurrent, une absence de prise en charge médicale des travailleurs avec la suspension des imputations budgétaire, une dette aux tiers qui augmente de jour en jour».