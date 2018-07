Sénégal: "Silence de Choeur" de Mohamed Mbougar Sarr en compétition pour le Prix OIF des cinq continents

Au-delà des résultats de terrain et des débats de spécialistes du football, je voudrais… Plus »

Le texte renseigne que le jury accueille cette année deux nouveaux auteurs, Xu Jun et Abdourahman Wabéri, originaires de Chine et de Djibouti.

Il signale que le Prix des cinq continents de la Francophonie, doté de 10.000 euros, soit plus de 6,5 millions de francs CFA, "permet de mettre en lumière des talents littéraires reflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents et de les promouvoir sur la scène internationale".

Outre Mbougar Sarr, deux écrivains français, autant de canadiens et de belges, un suisse, un malgache et un algérien ont été retenues jeudi par les représentants des cinq comités de lecture sur les 131 qui ont été présentées pour la 17e édition du Prix des cinq continents de l'OIF, rapporte un communiqué reçu de l'organisation francophone.

