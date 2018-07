Sénégal: Mise en œuvre de la Zone de libre échange continentale - Des acteurs pronent un espace ouvert et inclusif

Enda Cacid et ses partenaires notamment la Cedeao, ont organisé hier, jeudi 26 juillet, une réunion sur le thème : «Les Enjeux et implications de la Zone de libre-échange Continentale Africaine pour la CEDEAO». L'objectif de ce dialogue est d'amener les acteurs ouest-africains, de différentes catégories socioprofessionnelles, à se saisir des enjeux de la Zlecaf dans un processus d'appropriation continu.

«Enjeux et implications de la zone de libre-échange continentale africaine pour la Cedeao ». C'est le thème de la réunion régionale et multi-acteurs qui s'est tenue hier, jeudi 26 juillet à Dakar. Cette rencontre organisée par la Cedeao, le centre africain pour le commerce l'intégration et le développement (Enda Cacid) et le ministère du commerce du Sénégal vise à créer un espace ouvert et inclusif afin que la zone de libre-échange progresse le mieux possible.

«Il est bon que le acteurs du secteur privé, de la société civile, des organisations professionnelles et de tous ceux qui seront touchés de près ou de loin par la mise en œuvre de cet accord puisse participer au processus d'élaboration des positions à leur défense et plus tard à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale», explique Dr Cheikh Tidiane Dieye, directeur exécutif de Enda Cacid. Selon lui, une région comme Afrique de l'Ouest qui a un processus d'intégration régionale établi, un schéma de libéralisation des échanges et une union douanière en cours d'installation, lorsqu'elle participe à un accord continental de cette nature, fait inévitablement face à un certain nombre de défis en terme d'harmonisation de ses positions. D'où la nécessité d'un dialogue entre les différents acteurs.

Suivant le directeur des douanes de la Cedeao, Salifou Tiemtoré, la commission économique est dans une dynamique d'encadrer les Etats de manière à ce qu'ils puissent approfondir l'intégration et tirer les avantages qui se présenteront dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine.

«On doit tout faire pour que la mise en œuvre de cet accord ne crée pas de problèmes dans la poursuite des directives d'intégration fixées par les communautés économiques régionales dont la Cedeao. On doit tout faire pour continuer notre processus d'intégration de la Cedeao, mais aussi prendre en compte les avantages que l'on peut tirer de cette zone de libre-échange continentale», soutient-il.

BIENTOT UNE MONNAIE COMMUNE DE LA CEDEAO

Interpellé sur la question de la monnaie commune de la Cedeao, M. Tiemtoré rassure : « il y a une volonté claire de la Cedeao. Il y a un comité constitué par les présidents du Ghana, de la Cote D'Ivoire, du Niger et du Nigéria avec l'ensemble des gouverneurs des banques centrales qui travaillent pour l'avènement de la monnaie unique de la Cedeao. Il y a des éléments clefs qui nous laissent croire que c'est pour bientôt ». En attendant la monnaie en papier, il suggère la mise en place d'un système de compensation d'échange. Il informe, par ailleurs, que cette question sera abordée lors du prochain sommet des chefs d'Etats prévu à la fin de la semaine à Lomé.