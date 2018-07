Sénégal: Le Général Meïssa Niang fait ses adieux à la Gendarmerie

Au-delà des résultats de terrain et des débats de spécialistes du football, je voudrais… Plus »

Il s'est aussi incliné devant "la mémoire de ses frères d'arme morts au combat", non sans oublier de rendre un hommage appuyé "aux anciens, à nos forces armées, à (ses) parents et à (sa) famille".

Il a exprimé sa reconnaissance et ses remerciements au président de la République. "Un devoir de reconnaissance et une obligation de remerciement sans cesse renouvelés, s'imposent pour cette marque de confiance que le chef de l'Etat Macky Sall m'a accordée", a-t-il déclaré.

"La Gendarmerie nationale, en tant que force du continuum défense sécurité, doit rayonner par une posture proactive basée sur le renforcement du maillage territorial et la disponibilité opérationnelle des personnels et des moyens", a-t-il indiqué.

