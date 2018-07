Sénégal: Début des plaidoiries dans le procès en appel de Khalifa Sall et cie, ce vendredi - Le juge Demba Kandji accélère la cadence

Le président de la Cour d'appel de Dakar a fixé, pour ce vendredi, le début des plaidoiries dans le procès en appel de l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Le juge Demba Kandji a annoncé hier, jeudi 26 juillet, cette décision à la suite du boycott des audiences décidé par les avocats de la défense et du refus de répondre aux questions de la Cour d'appel en l'absence de leurs avocats des prévenus, Mme Fatou Traoré et Yaya Bodian, et la non comparution du député-maire de Dakar, Khalifa Sall.

Le procès en appel de l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar opposant l'Etat du Sénégal au député-maire Khalifa Ababacar Sall et compagnie amorce sa dernière étape. Après dix jours d'audiences, le Premier président de la Cour d'appel de Dakar, le juge Demba Kandji, a annoncé hier, jeudi 26 juillet, la fin des débats dans le cadre de cette affaire. Dans le même sens, le juge Demba Kandji a fixé dans la foulée le début des plaidoiries pour ce vendredi 27 juillet, à partir de 9 heures du matin.

Face au boycott des audiences décidé par les avocats de la défense et le refus de comparution du député-maire de Dakar, Khalifa Sall, et celui des prévenus, Mme Fatou Traoré et Yaya Bodian, de répondre aux questions de la Cour en l'absence de leurs avocats, le président de la Cour d'appel de Dakar a décidé de mettre le pied sur l'accélérateur. Ce sont les avocats de l'Etat du Sénégal qui vont ouvrir le bal de ces plaidoiries. Ensuite, ce sera au tour de leurs confrères de la ville de Dakar de prendre la parole pour faire leur plaidoirie devant la Cour. Ce planning a été décidé par la Cour après concertations avec les deux parties à ce procès (les avocats de l'Etat du Sénégal et leurs confrères de la ville de Dakar).

Lors de l'audience d'hier, seuls trois codétenus de Khalifa Ababacar Sall dans le cadre de cette affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar ont été entendus dans le fond. Il s'agit de Mbaye Touré, le Directeur administratif et financier (Daf), Yatma Diaw et Amadou Matar Diop, Secrétaire général administratif et financier de la mairie. Ces derniers ont accepté de se défendre sans la présence de leurs avocats et de répondre en même temps aux questions de la Cour. Devant la barre, ils ont reconnus tous les deux avoir apposé leur signature sur les faux procès-verbaux de réception de riz et du mil en leur qualité de membres de la commission de réception des marchés. Amadou Matar Diop qui était à un moment nommé Directeur intérimaire de la Piscine Olympique au moment des faits a indiqué qu'il n'avait pas le temps matériel d'assister à la réception physique du mil et du riz.

Auparavant, invité le premier à la barre, Yaya Bodian, Comptable de la ville de Dakar s'est inscrit lui sur la position de Mme Fatou Traoré, secrétaire du Directeur administratif et financier de la ville de Dakar. En effet, appelé le premier à la barre, il a refusé de parler en l'absence de son avocat. S'agissant du député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, il n'a pas comparu hier, lui qui avait pourtant exprimé son souhait de faire une déclaration publique en début d'audience. Une demande alors acceptée par la Cour. Il faut souligner aussi que, lors de cette dernière audience avant le début des plaidoiries, le procureur général s'est gardé de poser des questions aux prévenus qui avaient accepté de se défendre sans leurs avocats. À chaque interpellation du président de la Cour, Lansana Diaby déclinait en disant qu'il n'avait pas de questions à poser.

COUR D'APPEL - EN L'ABSENCE DE SES AVOCATS : Mbaye Touré assure sa propre défense

Alors que ses codétenus ont refusé de répondre aux questions de la Cour d'appel en l'absence de leurs avocats, Mbaye Touré, le Directeur administratif et financier (Daf) de la ville de Dakar a pris l'option de se défendre tout seul. Soumis aux interrogations et du président de la Cour et des avocats de l'Etat, Mbaye Touré a indiqué qu'il n'a rien à se reprocher, tout en précisant que sa comparution découle d'un malheureux concours de circonstances.

Appelé à la barre hier, jeudi 26 juillet, à la suite de Yaya Bodian qui, à l'image de Mme Fatou Traoré, a refusé lui aussi d'être auditionné sans la présence de son avocat, le Directeur administratif et financier (Daf) Mbaye Touré a pris le contre-pied de ses deux codétenus. Condamné en première instance à 5 ans de prison ferme pour escroquerie, faux et usage de faux, le Directeur administratif et financier a choisi l'option de répondre à toutes les questions de la Cour sans être assisté par son avocat. Ainsi, devant la barre, Mbaye Touré qui avait demandé au juge Demba Kandji de lui permettre d'abord de livrer un message à l'endroit de la Cour a commencé par préciser que «si je prends la parole, les gens peuvent penser que je commence à souffrir des 17 mois de prison». Poursuivant son message, le Directeur administratif et financier est ainsi longuement revenu sur son parcours scolaire et professionnel avant d'amorcer ses premiers pas en tant qu'agent de la Ville de Dakar, à partir de 2012.

Revenant sur sa gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar, Mbaye Touré a commencé par assurer qu'il n'a rien à se reprocher et même qu'il est quitte avec sa conscience puisque, a-t-il juré, «il n'y a jamais eu une intention d'escroquer de ma part». Et de regretter par suite : «C'est par un concours de circonstances malheureux que je me suit retrouvé dans cette affaire. Je suis devant cette barre parce que seulement, j'ai eu la malchance d'exercer cette caisse d'avance de Dakar». Poursuivant son message, le Daf de la ville de Dakar assurant qu'il «assume» tout ce qui lui arrive réaffirmera que le mécanisme de fonctionnement de la caisse d'avance (décaissement de l'argent sur la base de fausses factures) remonte bien au-delà du magistère de Khalifa Sall. Citant l'ancien maire de Dakar, feu Mamadou Diop, Mbaye Touré a indiqué que cela remonte à la présidence de Senghor.

Par ailleurs, expliquant que les fonds de la caisse d'avance sont destinés au maire, Mbaye Touré a aussi précisé que l'utilisation de ces fonds ne rentre pas dans le fonctionnement de la mairie. A la question du président de la Cour d'appel de Dakar, « pourquoi confectionner de fausses pièces pour justifier le décaissement mensuel des 30 millions », Mbaye Touré se défend et précise qu'il a trouvé le mécanisme et que ce n'est pas lui qu'il a inventé. «C'était pour se formaliser», a-t-il ajouté avant de reconnaitre avoir noté à la suite du passage des vérificateurs de l'Inspection générale d'Etat (Ige) que la caisse d'avance posait un problème de légalité sur la base des textes.

MBAYE TOURE A L'AJE ANTOINE FELIX DIOME : «J'ai trouvé cette pratique mais je ne savais pas qu'elle était irrégulière»

Invité à poser ses questions au prévenu, l'Agent judiciaire de l'Etat, Antoine Félix Diome lui demandera alors pourquoi a-t-il continué de percevoir de l'argent de cette caisse d'avance auprès du récepteur municipal pour le compte du maire. Là aussi, Mbaye Touré a précisé qu'il ne le savait pas au début. «J'ai trouvé cette pratique mais je ne savais pas qu'elle était irrégulière. Je ne me doutais pas que la caisse d'avance ne respectait pas les textes. Et c'est bien après que j'ai su cette irrégularité, notamment à la suite du passage de l'Ige».

Revenant à la charge, l'Agent judiciaire de l'Etat invitera le prévenu qui avait affirmé, dans ses explications, que les ristournes faisaient partie du budget de la ville, de confirmer que l'Etat verse aux collectivités locales une partie de ses ressources, à travers ces ristournes. Répondant par l'affirmative, Mbaye Touré précisera tout de même que les ristournes collectées par l'Etat qui les verse intégralement aux collectivités territoriales appartiennent aux exécutifs locaux sur la base du Code général des collectivités locales. «C'est de l'argent appartenant aux collectivités locales mais recouvré par l'Etat qui le transfère aux collectivités locales sous forme de dépense. Mais, il s'agit des recettes des collectivités locales encaissées par l'Etat».