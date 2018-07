Congo-Kinshasa: Standard Liège - Paul-José M'Poku à 100% face à La Gantoise

La Jupiler Pro League reprend ses droits ce week-end. Le Standard reçoit La Gantoise ce vendredi pour l'ouverture du championnat de Belgique version 2018-2019.

Second du dernier championnat, les joueurs liégeois espèrent bien démarrer leur saison. Quelques jours après s'être incliné en Supercoupe de Belgique face au Club Brugge (2-1), les Standardmen n'arrivent pas avec le plein de confiance pour débuter leur championnat. De plus, les coéquipiers de Paul-José M'Poku n'ont remporté que deux de leurs cinq rencontres amicales.

« Tout le monde nous attend, ce sera un match très important face à une bonne équipe. Il faudra reproduire ce qu'on a montré en deuxième mi-temps à Bruges, mais comme le coach l'a dit, il ne faudra pas attendre le repos ou attendre d'encaisser un but, a déclaré Paul-José M'Poku dans des propos relayés par walfoot. Nous voulons montrer que nous sommes prêts, physiquement on se porte bien. Et même s'il y a encore certaines choses à régler, nous sommes en mesure de faire de bonnes choses et d'obtenir de bons résultats. »

Quatrième du dernier championnat, les Buffalos de La Gantoise espèrent bien faire déjouer les pronostics dans cette première journée. Et l'attaquant international congolais en est conscient. « Il n'y a plus trop de petites équipes de toute façon, puis les formations qui se déplacent à Sclessin jouent toujours le coup à fond, donc on se devait d'être à 100% quoi qu'il arrive. »

Lors de son retour au Standard de Liège l'été dernier, Mpoku avait un peu porté le Standard sur ses épaules en début de saison. Il est ensuite rentré un peu plus dans le rang, ne pouvant être dans le meilleur des rythmes en Play-Offs 1 en raison d'une blessure qui l'avait privé de quatre rencontres.

« Je me sens bien, j'ai eu une bonne préparation. Physiquement et mentalement, je suis préparé pour la nouvelle saison. J'avais eu mes blessures, mais aussi la naissance de mon enfant, qui ne me laissait pas dormir l'entièreté de mes nuits, souriait-il. Maintenant il passe ses nuits, tout se met en place et je me sens vraiment bien. »