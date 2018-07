Ile Maurice: Commission drogue - Le Bar Council décidera «si des mesures s'imposent»

L'homme de loi précise que ces mesures seront conformes aux dispositions de la Mauritius Bar Association Act. Et si un avocat est reconnu coupable de ce que lui reproche la commission d'enquête sur la drogue, le Bar Council peut-il lui enlever sa toge ? Réponse de Me Yahia Nazroo : «Non, le Bar Council n'a pas ce pouvoir. Seule la Cour suprême peut le faire.»

Me Raouf Gulbul, Me Sanjeev Teeluckdharry, Me Anupam Kandhai, Me Rex Stephen, Me Rampoortab... pour ne citer que ceux-là. La commission d'enquête a, dans son rapport, recommandé des enquêtes appronfondies sur plusieurs avocats. Une situation que le Bar Council suit de près.

