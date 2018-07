Ile Maurice: Commission drogue - «grotesque», «inexact», «faux»... Les avocats incriminés contestent le rapport

Plusieurs hommes de loi sont mis à mal dans le rapport de la commission d'enquête sur la drogue, rendu public ce vendredi 27 juillet. Parmi ceux-ci, Mes Raouf Gulbul, Anupam Khandai, Sanjeev Teeluckdharry pour n'en citer que quelques-uns. Tous contestent les conclusions de l'ex-juge Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs. Réactions de certains d'entre eux.

Me Anupam Khandai: «Il y a des inexactitudes»

«Je suit très serein. Je tiens à souligner que le rapport contient des inexactitudes. J'ai remis des documents à la commission d'enquête sur la drogue et je suis dispose à les donner à la presse aussi. Concernant la somme sur mon compte, j'avais expliqué à la commission d'enquête que cela provenait de la vente de ma voiture. L'acheteur m'a payé en deux tranches. Quant à mes avoirs, tells que mon terrain à Flic-en-Flac ou encore mo bureau, j'ai contracté un emprunt pour les acheter. Je suis étonné par les 'findings' de la commission drogue.»

Me Hamid Jagoo: «J'ai la conscience claire»

«J'ai la conscience claire. La commission d'enquête sur la drogue parle de 'unauthorised communications'. Je demande des preuves de ce qui est avancé dans le rapport. Et j'aimerais bien connaître l'identité du prisonnier à qui j'aurais supposément parlé.»

Me Shameer Hussenbocus: «C'est faux!»

«Je vais produire des preuves. La commission d'enquête sur la drogue dit que j'ai acheté un terrain à Bassin pour la somme de Rs 5,7 millions. C'est faux, faux, faux! Le terrain a coûté Rs 2,2 millions. Dans le rapport, il est aussi dit que j'ai passé Rs 5,7 millions hors de la vue du notaire. Mais dans le contrat c'est écrit que le notaire était bel et bien présent. La commission drogue ne m'a pas demandé d'explication.»

Me Rampoortab: «C'est grotesque!»

«J'ai pris connaissance du rapport et des faits qui me sont reprochés. La commission d'enquête sur la drogue n'a pas retenu mes explications. Dans le rapport, il est dit que dans le cas du plan Super Cash Back Gold, j'ai été remboursé en premier. Je réponds que c'est archi faux et grotesque! Je n'ai jamais été payé en premier. On dit également que j'ai monté une compagnie. Tout cela est infondé et n'a pas été vérifié. C'est grotesque de la part de la commission d'enquête sur la drogue. Je vais contester ces conclusions et demander une révision judiciaire.»