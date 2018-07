Burkina Faso: Projet de révision du code électoral - La Coder contre «une exclusion annoncée»

Le droit d'être électeur et éligible, le droit de participer à la gestion des affaires de l'Etat et de la société ont un fondement constitutionnel dont rien ne justifie la restriction. C'est pour cela que la CODER invite les acteurs politiques, les responsables des Organisations de la société civile, les Burkinabè vivant à l'intérieur ou à l'étranger, épris de paix et de justice, à se lever contre cette exclusion annoncée qui peut entraîner notre pays dans une nouvelle crise dont on ne mesure pas les conséquences.

En ne reconnaissant plus la carte consulaire comme document d'identité, le projet de loi restreint manifestement le droit de vote des Burkinabè de l'étranger en les contraignant à produire des documents qu'ils auront des difficultés à acquérir. Ceux-ci devront en effet rentrer au pays pour se munir de la Carte nationale d'identité burkinabè, ce qui est difficile. Quant au passeport, son coût est prohibitif pour le commun des citoyens et l'Etat n'a même pas les moyens de le délivrer en grand nombre à des demandeurs.

Le projet de loi en examen supprime la Carte consulaire pour ne reconnaître que la Carte nationale d'identité burkinabè (CNIB) et le passeport en cours de validité comme documents d'identité et de vote pour tout Burkinabè vivant tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Le projet d'article 52 nouveau le dit en ces termes : « Pour justifier de son identité au niveau national ou à l'étranger, l'électeur produit la carte nationale d'identité du Burkina Faso ou le passeport en cours de validité. Le passeport ordinaire ou la Carte nationale d'identité du Burkina Faso sont délivrés suivant les conditions fixées par la loi».

