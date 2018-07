Burkina Faso: 24e tirage de la Tranche commune entente - Place au jeu !

Il est à préciser que le tirage d'entente est un jeu qui consiste à acheter un ticket Tranche commune entente à 200 francs Cfa et à le gratter. «Si vous découvrez trois montants identiques, vous gagnez une fois ce montant. Si vous découvrez trois symboles identiques, vous empochez la somme de 500 000 francs Cfa. Enfin, vous avez la possibilité de bénéficier d'un voyage en avion dans le pays hôte et de participer au grand tirage extraordinaire régional qui permet de remporter des lots allant de 1 à 10 millions de francs Cfa », avait expliqué M. Tarnagda.

Au regard des résultats satisfaisants obtenus à l'issue de cette réunion, aux dires de M. Tarnagda, c'est un pari gagné et une satisfaction tributaire de l'esprit d'amitié et de fraternité qui a toujours caractérisé leurs échanges. «Directeurs généraux et experts des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente que nous sommes, venons de gagner notre pari à savoir unir nos forces afin de trouver les solutions idoines aux préoccupations communes pour un meilleur devenir de la Tranche commune entente» s'est-il réjoui.

«Il y a des lots instantanés: lorsque vous grattez et vous gagnez un lot, on vous paie. Il y a aussi des lots qui consistent à un voyage pour participer au tirage. Donc, la gestion des gagnants est une machine importante. Il fallait donc baliser l'accueil des gagnants, l'organisation des séjours des gagnants à travers une visite des sites touristiques du Burkina Faso, baliser le commentaire du tirage qui aura lieu ce soir afin que ça se passe dans les meilleures conditions... » a expliqué le directeur de la Nationale des jeux du hasard.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.