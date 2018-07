Sénégal: L'édition officielle du Code pénal et du Code de procédure pénale va renforcer la sécurité juridique (ministre)

Au-delà des résultats de terrain et des débats de spécialistes du football, je voudrais… Plus »

"En produisant des versions officielles du Code pénal et du Code de procédure pénal estampillées du sceau de la République, nous reprenons la place, un moment abandonnée aux seuls éditeurs privés, et que nous ne devrions jamais laisser vacant un seul instant", a-t-il notamment déclaré.

Le président de la Cour Suprême, celui de la Cour d'appel de Dakar, les procureurs généraux de Saint Louis, Thiès, Dakar, le doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, ainsi que la présidente de la Chambre des notaires et le bâtonnier de l'Ordre des avocats, ont, entre autres, reçu les documents des mains d'Ismaila Madior Fall lors de cette cérémonie organisée au ministère de la Justice.

