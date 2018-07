Sénégal: Thiès - Des journées médicales pour consulter gratuitement 4000 personnes

Au-delà des résultats de terrain et des débats de spécialistes du football, je voudrais… Plus »

Sous des tentes, des médecins auscultent et prescrivent des ordonnances. Les patients qui se voient prescrire une ordonnance peuvent se rendre dans une pharmacie non loin de là pour disposer de médicaments gratuits.

Appuyées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et des partenaires comme l'hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène ainsi que d'autres hôpitaux privés de la ville, la section de Thiès de l'Association des médecins ressortissants de Ziguinchor, cette opération qui se tient devant la mairie de Thiès, a drainé beaucoup de patients de tous âges, en ce premier jour.

Des unités mobiles parcourront les quartiers pour des prestations au profit des personnes âgées et à mobilité réduite, a encore annoncé le maire. Autant d'actions qui, a-t-il dit, contribuent à l'amélioration du bien-être des populations de Thiès, "surtout les plus démunies".

"L'édition de cette année, placée sous le thème +les maladies rénales chroniques et l'hypertension artérielle+, est la preuve de notre détermination à participer durablement et activement au renforcement du système de santé de notre ville", a dit le maire.

