Sénégal: Liverpool - Sadio Mané « Le numéro 10 m'a toujours porté chance »

« Après la faute, j'ai pris le ballon et mes coéquipiers m'ont laissé frapper. Je tenais à les remercier pour ça », a raconté Sadio Mané au site de Liverpool. « Je suis très content d'être de retour. Il y a eu la Coupe du Monde et les vacances mais maintenant on est là », a-t-il ajouté avant de se confié sur son nouveau numéro. « Le numéro 10 m'a toujours porté chance donc je suis content de l'avoir cette saison. Mais le plus important ce que j'essaie d'apporter à l'équipe et spécialement l'aider à gagner des matches ».

Désormais détenteur du N°10, Sadio Mané a disputé son premier match avec Liverpool dans son nouveau maillot. C'était face à Manchester City en amical. Et tout s'est bien passé pour lui. Entré en jeu à la 45ème minute, le Lion de la Téranga a inscrit le but de la victoire des Reds dans les arrêts de jeu.

