Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - La participation de tous les acteurs souhaitée

Depuis le 24 juillet, et jusqu'au 31 juillet courant, la Côte d'Ivoire reçoit une visite d'inspection de la… Plus »

«La Côte d'Ivoire fait des efforts en matière de gouvernance mais ces efforts sont freinés par un ensemble de pratiques qui ont la peau dure. On signe des textes qu'on n'applique pas. Il est temps que chacun s'implique personnellement car quand on fait un détournement, on s'arrange soi-même mais c'est un hôpital ou une école qui est détourné», estime pour sa part, Arnaud Gohi, responsable de Pypa-Côte d'Ivoire.

«Certains, en mettant en œuvre des réformes juridiques et institutionnelles (le secteur privé) d'autres en jouant leurs rôles d'éveilleurs de conscience, de veilleurs, de dénonciateurs mais aussi et surtout de sensibilisation, d'éducation, de formation, d'information des populations pour que celles-ci demandent aux gouvernants de rendre compte de leur gestion», a-t-il dit.

«Bonne gouvernance en Côte d'Ivoire: où en est-on ?». Tel est le thème du 5e Café Pypa (Programm for young politicians in Africa) qui a eu lieu le jeudi 26 juillet 2018, au siège de la Fondation Friedrich Naumann, à Abidjan-Cocody.

