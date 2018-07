Cote d'Ivoire: Santé/Diabète - La maladie touche 4,8% de la population ivoirienne

Depuis le 24 juillet, et jusqu'au 31 juillet courant, la Côte d'Ivoire reçoit une visite d'inspection de la… Plus »

Cet évènement va se dérouler le samedi 18 août 2018, à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan-Riviera où plus de 2500 participants sont attendus au nombre desquels des pratiquants de disciplines sportives, des médecins spécialistes (pédiatrie, gynécologie, diabétologie, sport), des responsables de fédérations sportives, etc.

Il s'agira aussi de mobiliser des fonds pour des opérations de donations aux hôpitaux, encourager le dépistage volontaire et organiser une opération de dépistage du public sur le site, montrer comment la pratique d'une discipline sportive précise peut être utile contre le diabète et ses effets, etc.

«Le diabète est un véritable problème de santé publique. Et si nous ne prenons garde, ce sera un problème de développement. Le tout est de pouvoir dépister les non-diabétiques et œuvrer pour une meilleure prise en charge des malades», préconise Dr. Valey Adoueni, coordonnateur du Programme national de lutte contre les maladies métaboliques (Pnlmm).

