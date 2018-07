Angola: Le secrétaire d'État à la Culture souligne la coopération avec le Mozambique

Luanda — La secrétaire d'Etat à la Culture, Maria da Piedade de Jesus, a estimé que la coopération entre l'Angola et le Mozambique était excellente, basée sur la coopération et l'échange d'expériences dans les domaines artistiques les plus variés.

S'adressant à l'Angop à propos de la présence angolaise dans le 10e Festival national de la Culture du Mozambique, Maria da Piedade de Jesus a dit que les deux pays avaient des liens historiques et de fraternité qui dépassaient les frontières de la culture et qui contribuaient de manière significative à la promotion et à la préservation de l'identité culturelle des deux peuples.

Maria da Piedade de Jesus a ajouté que les deux pays déployaient des efforts pour le développement d'actions conjointes dans le domaine culturel, en comptant, à cet effet, sur la contribution des agents culturels.

La présence de la délégation angolaise au 10e Festival national de la Culture du Mozambique, selon la responsable, permettra l'échange d'expériences qui puissent contribuer au processus d'organisation du Festival national de la culture en Angola (Fenacult) qui a lieu tous les 4 ans.