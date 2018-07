Mali: "Le président IBK a montré ses limites sur le plan sécuritaire"

Rien que cette semaine, deux obus de mortier ont été tirés sur l'aéroport de Sévaré, dans le centre du pays, lors d'une attaque djihadiste présumée qui n'a pas fait de victime. Cette localité, proche de la capitale régionale, Mopti, occupe une position stratégique et abrite une base de la Mission de l'ONU, la Minusma, et le quartier général de la force antijihadiste du G5 Sahel.

Me Abdramane Mamata Touré, avocat au barreau de Bamako et analyste estime qu'Ibrahim Boubacar Keita n'a pas su gérer le conflit sécuritaire au Mali. Pour l'analyste, le bilan du président sortant est "catastrophique".

