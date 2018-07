Mali: Les enjeux de l'élection présidentielle

Précisions que l'élection présidentielle de ce dimanche 29 juillet est la cinquième de l'ère dite démocratique, après celles de 1992, 2002, 2007 et 2013. Comme ce fut le cas en 2013, le scrutin se tiendra dans un contexte marqué par l'accroissement de l'insécurité, notamment dans le nord et le centre du pays.

Les premiers résultats de ce scrutin sont attendus dans les 48 heures après sa tenue. Les résultats officiels provisoires, eux pourraient être connus le 3 août au plus tard. Si aucun des 24 candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour aura lieu le 12 août prochain.

"Il y a effectivement toujours un poids des religieux. On a connu l'appel du Chérif de Nioro à voter pour Aliou Diallo, un des candidats. On a vu aussi un guide religieux à Bamako soutenir IBK. On voit nettement le poids des religieux dans le processus électoral. Cependant, de plus en plus, les jeunes parlent de programme, de ce que les hommes politiques prévoient dans les cinq prochaines années. Ce qui est vraiment un changement positif de mon point de vue", explique t-il.

Mis à part ces soupçons, le politologue Moussa Sidibé, salue la maturité et la hauteur d'esprit, dont ont fait preuve les différents candidats. Les prétendants à la magistrature suprême ont animé des meetings et effectué des tournées dans les différentes régions pour essayer de convaincre leurs électeurs.

