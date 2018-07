Afrique: João Lourenço appelle les BRICS à venir en aide à l'Angola

Johannesburg — Le Président angolais, João Lourenço a appelé vendredi les Etats membres de l'organisation BRICS de venir en aide à son pays, qui se heurte encore à des difficultés, en vue de mettre l'économie angolaise au service du développement, du progrès et du bien-être de sa population.

Prenant la parole au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des BRICS, auquel sont invités quelques dirigeants africains, en représentation de diverses régions économiques, João Lourenço a souligné que l'Angola faisait un grand effort dans le domaine de la reconstruction nationale, mais que cela ne suffisait pas encore pour répondre aux exigences croissantes de sa population et des entreprises.

L'Angola, a-t-il rappelé, a entamé récemment un nouveau cycle politique, et le gouvernement cherchait à poursuivre et à approfondir le processus démocratique et à appliquer le programme de stabilisation macroéconomique, en vue d'atténuer les effets de l'inflation, normaliser le marché de change, améliorer le climat des affaires et combattre la corruption et l'impunité.

D'après João Lourenço, les BIRCS aussi avaient connu, dans leur parcours historique, la même phase de développement économique et social que les pays africains, mais ils ont pu franchir un grand pas vers leur industrialisation. Le Président angolais, qui participe pour la première fois au sommet des cinq pays membres des principales économies émergentes du monde (Brésil, Russie, Inde, Chine populaire et Afrique du sud), a dit que les Etats africains pourraient brûler les étapes et raccourcir le chemin de progrès et de développement en suivant l'exemple des BRICS.

"Nous croyons que dans l'actuelle conjoncture de globalisation et des technologies de l'information et de communication, nos pays pourront brûler les étapes et raccourcir ainsi le chemin de progrès et développement", a-t-il souligné. D'après João Lourenço, le développement durable des pays de la région ne serait possible que si chacun d'eux était capable de créer des conditions internes de sécurité et de stabilité démocratique.

Ces conditions internes, a-t-il expliqué, requièrent une stratégie concertée de croissance inclusive, de combat contre la faim, de réduction du taux de chômage, de promotion de logement, d'amélioration générale des conditions de vie des populations et de la mise en place des partenariats pour l'intégration et l'industrialisation de toute la région australe. "Nous sommes conscients que la collaboration entre les BRICS et l'Afrique peut conduire à la création de sociétés inclusives et de partenariats globaux dans l'intérêt de toute l'humanité", a-t-il souligné.

Selon le Président angolais, les BRICS peuvent également, à travers les institutions à caractère économique et financier qu'ils compte mettre en place, contribuer à la création d'un monde où les décisions soient prises de façon de plus en plus multilatérale, équilibrée et juste. João Lourenço a fait savoir que les secteurs de coopération proposées par la présidence de l'Afrique du Sud (notamment le maintien de la paix, les questions du genre, la nouvelle stratégie de coopération économique et des nouvelles technologies de l'information et de communication) révélaient bien l'amplitude et la profondeur des questions débattues en ce dixième sommet des BRICS. Avant d'intervenir dans la plénière, qui a marqué le dernier jour des travaux du 10è sommet des BRICS, le Président angolais avait eu une rencontre avec son homologue chinois, Xi Jinping.

João Lourenço pourrait également s'entretenir, vendredi, à Johannesburg, avec son homologue turc, Recept Erdogan. Cette rencontre aura lieu à la demande de ce dernier.

Jeudi, le Chef de l'Etat angolais, à la demande du Président russe, avait d'abord eu un entretien avec Vladimir Poutine, puis un autre avec le premier ministre indien, Narendra Modi.