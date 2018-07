Afrique: Afrobasket 3×3 /Qualification - Madagascar débute contre la RD CongoSerge Rasanda

Le classement final à l'issue de ces deux journées de matches marathons déterminera les quatre pays qualifiés pour la phase finale en novembre. La phase éliminatoire du shoot out contest est programmée le dimanche à 15 heures 40, et la finale à son tour à 17 heures trente.

Les quatre formations féminines disputeront dimanche les demi-finales, programmées vers 14 heures 50. Le match de classement pour la troisième place est prévu à 17 heures, tandis que la grande finale est programmée à 18 heures 5 minutes. Demain, l'équipe masculine hôte jouera encore deux rencontres dont la première à 16 heures 10 contre la sélection ougandaise et la dernière de la journée à 18 heures et demie face à l'Égypte.

Après reclassement, les quatre formations disputeront les demi-finales et le match de classement décisif. Seulement, les trois premiers se qualifieront et feront le voyage à Lomé. Chez les hommes, chaque équipe jouera cinq matches.

Ce sommet continental se tiendra au Togo du 9 au 11 novembre. La qualification pour la zone Est se fera en deux jours, ce week-end au palais des sports Mahamasina. Au final, six pays sont en course chez les hommes, à savoir l'Égypte, les Seychelles, la République Démocratique de Congo, la Tanzanie, l'Ouganda et Madagascar, pays hôte.

