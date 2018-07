Mali: Présidentielle - La fiabilité du fichier électoral contestée

Nous avons mobilisé environ 30 000 hommes. Les forces de sécurité intérieures, les militaires, nos partenaires c'est-à-dire la Minusma et Barkhane, et les mouvements signataires et non signataires.

Pour ce scrutin à hauts risques, le gouvernement assure avoir mis sur pied un dispositif de sécurité extrêmement complet. 11 000 gendarmes et policiers ainsi que plus de 10 000 militaires, essentiellement dans le centre du pays, sont mobilisés pour notamment sécuriser les bureaux de vote. La Minusma viendra renforcer le dispositif, tandis que la force Barkhane se tient prêt à intervenir en cas de besoin.

Le second bloc est constitué, entre autre, autour du chef de file de l'opposition malienne et candidat à la présidentielle, Soumaïla Cissé. Pour ce camp, le fichier électoral « n'est pas crédible ». Comment le rendre alors crédible à 24 heures du scrutin ? Que vont réclamer les opposants ? « Nous avons notre stratégie, explique l'un des candidats qui précise tout de suite, nous ne voulons pas du tout prendre en otage les élections, nous voulons tout simplement des élections crédibles ».

