Mali: Après les tensions, le calme revient à Tombouctou

La Minusma et les forces armées maliennes sont alors intervenues. « C'est la première fois que des tensions aussi vives opposent les communautés arabes et les communautés noires. Tout le monde vit ensemble à Tombouctou depuis des années », s'inquiète le maire.

A Tombouctou, au nord du Mali, le calme est revenu vendredi 27 juillet après quelques jours de tensions cette semaine. Mercredi et jeudi, des manifestations ont éclaté, des barricades érigées et des pneus brûlés dans la ville. Jeudi après-midi la médiation entre communautés, chefs religieux et autorités locales, a diminué les tensions.

