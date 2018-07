Ile Maurice: Commission d'enquête sur la drogue - Veeren et un transfert derrière la chute de la 8 months' Minister

De plus, des documents officiels de la prison ont révélé que le 30 janvier 2009, l'avocate a rendu visite à 17 détenus, de 10 h 45 à 13 h 35. Une autre fois, elle en a vu 15. Sans avoir été sollicitée et sans que ces derniers ne soient ses clients. Une fois, l'un d'eux avait même refusé de la voir. Elle a fait plusieurs visites groupées en prison.

Celle qui a affirmé n'avoir pas paru pour des affaires de drogue, est prise à contre-pied, car elle a représenté de nombreux trafiquants de drogue et contrevenants. Dont Peroumal Veeren, au temps où elle était la junior de feu Me Guy Ollivry, Queen Counsel.

Roubina Jadoo-Jaunbocus a été trahie par une facture détaillée d'une carte SIM saisie en prison. Celle-ci a révélé que l'ex-ministre de l'Égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille a été en contact avec Peroumal Veeren en prison. Elle lui a même rendu visite au lendemain d'un appel passé de son cellulaire à un autre portable à la prison. L'équipe de Paul Lam Shang Leen le décrit comme le trafiquant de drogue le plus notoire.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.