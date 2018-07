Mauritanie: Une délégation négro-mauritanienne attendue en Suisse bloquée à Nouakchott

Les affirmations du porte-parole du gouvernement ont été rejetées par Maïmouna Alpha Sy, présidente du Collectif mauritanien des veuves qui soutient que le document était en règle. « C'est l'ambassade de Suisse qui nous l'a délivré. Si c'est valable ou pas, c'est à l'ambassade de Suisse qu'il faut s'adresser. C'est un alibi qui ne tient pas du tout la route, juste pour nous empêcher de partir, ils l'ont fait. Comme on est partis à plusieurs reprises, on partira », a-t-elle lancé.

Les cinq activistes n'ont pas pu embarquer. « Les immigrés clandestins passent aussi par les aéroports. Notre pays a des obligations en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Ces personnes qui devaient voyager ne remplissaient pas les conditions requises. Elles détenaient des visas falsifiés et du coup, elles ont été pointées comme migrants clandestins qui ont essayé de prendre l'avion. Ce sont des pratiques classiques », a expliqué Mohamed Lemine Ould Cheikh, le ministre mauritanien de la Culture et porte-parole du gouvernement.

Cette délégation était composée d'activistes des droits humains, de veuves, d'orphelins et de rescapés des exactions extrajudiciaires des années 90 dans le pays. Invitée par Human Rights Watch, la délégation devait présenter des communications sur le cas des militaires mauritaniens arrêtés, torturés et exécutés sommairement en 1990. Le gouvernement évoque des visas falsifiés pour justifier la mesure d'interdiction de voyage prise contre les militants des droits de l'homme.

