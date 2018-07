Ile Maurice: Parlement - Casse-tête pour remplacer Sanjeev Teeluckdharry

Sanjeev Teeluckdharry a dû démissionner de son poste vendredi 27 juillet suite à la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue. Les membres de la commission ont demandé une enquête sur lui à cause des «unsolicited visits» aux prisonniers et appels téléphoniques et messages échangés à la prison. Il a passé huit appels et échangé plusieurs messages en une journée. Les assesseurs ont fait ressortir le fait qu'il est le seul à s'être présenté devant la commission avec un panel d'avocats.

Même son de cloche du côté de Sangeet Fowdar. Sudesh Rughoobur est hors course dû à ses positions contraires à la ligne gouvernementale. Est-ce que Pravind Jugnauth devra puiser dans la liste des nouveaux membres ? Zouberr Joomaye affirme qu'il n'a rien entendu à ce propos alors que Joe Lesjongard ne pourra pas prétendre à ce poste car il préside le comité parlementaire de l'Independent Commission Against Corruption.

