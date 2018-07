Congo-Kinshasa: La MONUSCO sera-t-elle en mesure de soutenir le processus électoral?

Madagascar abrite ce week-end la phase qualificative de la Coupe d'Afrique de basket 3×3 zone Est. Six pays sont… Plus »

C'est ce que confirme Jonathan Cohen, ambassadeur adjoint des Etats-Unis auprès des Nations unies : « On attend du gouvernement congolais qu'il saisisse cette opportunité. Il est crucial que la Céni fournisse les informations détaillées nécessaires à la planification de ce soutien. Nous n'avons pas vu de preuves que la Céni est capable de les organiser sans. Et la Monusco ne peut s'y mettre à la dernière minute. »

Un soutien voté, des appels d'offres lancés, mais rien n'indique que la RDC va accepter l'aide logistique de la Monusco. Les autorités congolaises, le président Kabila en tête, ne cessent de répéter qu'elles financeront seules les élections, c'est une question de souveraineté. Le ministre de la Communication, Lambert Mendé, annonce que le gouvernement a déjà fourni sept avions gros porteurs et sept hélicoptères à la Céni. Mais que pour ce qui est de l'organisation des élections, la Céni est indépendante, c'est à elle de définir ses besoins et de décider si elle accepte ou refuse le soutien de la Monusco, rappelle le porte-parole du gouvernement congolais.

La question a été évoquée jeudi 26 juillet au Conseil de sécurité. Et pour cause, pour soutenir le processus, l'Assemblée générale des Nations unies a voté en juin un budget de 80 millions de dollars pour aider la Monusco à financer quelque 150 postes d'experts et 30 avions et hélicoptères.

